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رياضة

تدريبات خاصة على دقة التمرير فى الزمالك قبل مباراة مازيمبى

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:59 م
كارتيرون
كارتيرون
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة على تدريب اللاعبين على إتقان عملية التمرير السريع وسرعة نقل الكرة.  

وقام الجهاز الفني للزمالك بتقسيم اللاعبين لمجموعتين تولى سامي الشيشيني واحدة وأمير عبدالعزيز الأخرى وشملت الفقرة تدريب اللاعبين على نقل الكرة من لمسة واحدة والتسديد المباشر على المرمي وقام الشيشيني بتدوين جميع الملاحظات والأمور الخاصة بهذه الفقرة كذلك توجيه تعليمات للاعبين .


ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقياوذلك على ملعب استاد السلام.

ويقع الزمالك فى المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف مازيمبى المتصدر بـ 10 نقاط ، فيما يحتل زيسكو الزامبى المركز الثالث برصيد نقطتين بنفس الرصيد مع أول أغسطس الأنجولي الرابع .

وكان الزمالك قد خسر فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف من مضيفه مازيمبي عجلت برحيل الصربى ميتشو ليتولى كارتيرون المسئولية الفنية خلفا له.
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