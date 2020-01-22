تدريبات خاصة على دقة التمرير فى الزمالك قبل مباراة مازيمبى

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة على تدريب اللاعبين على إتقان عملية التمرير السريع وسرعة نقل الكرة.





وقام الجهاز الفني للزمالك بتقسيم اللاعبين لمجموعتين تولى سامي الشيشيني واحدة وأمير عبدالعزيز الأخرى وشملت الفقرة تدريب اللاعبين على نقل الكرة من لمسة واحدة والتسديد المباشر على المرمي وقام الشيشيني بتدوين جميع الملاحظات والأمور الخاصة بهذه الفقرة كذلك توجيه تعليمات للاعبين .









ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقياوذلك على ملعب استاد السلام.



