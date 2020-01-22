فيروس غامض.. مخاوف عالمية من انتشار الوحش القاتل.. شاهد

الحادّة)، الذي ظهر في الصين مؤخرا وأسفر حتى الآن عن وفاة ستة أشخاص

وعززت عدة دول آسيوية ، تدابيرها الرقابية لمواجهة انتشار

و

عززت السلطات في بانكوك وهونج كونج وسنغافورة وسيدني،

إجراءاتها الرقابية على الرحلات الواصلة من المناطق التي ينتشر فيها المرض، بعدما

أكدت الصين أن هذا الفيروس المنتمي لعائلة فيروسات الكورونا قابل للانتقال بين

البشر

وسط مخاوف من أزمة صحية عالمية

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