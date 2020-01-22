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فيروس غامض.. مخاوف عالمية من انتشار الوحش القاتل.. شاهد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:01 م
فيروس
فيروس
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شيرين عادل

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرأ عن تفاصيل حالة "إنذار قصوى" في آسيا وإجراءات دولية لمواجهة الخطر الجدي .

وعززت عدة دول آسيوية ، تدابيرها الرقابية لمواجهة انتشار فيروس غامض من سلالة فيروس "سارس" (متلازمة الالتهابات التنفسية الحادّة)، الذي ظهر في الصين مؤخرا وأسفر حتى الآن عن وفاة ستة أشخاص.

وعززت السلطات في بانكوك وهونج كونج وسنغافورة وسيدني، إجراءاتها الرقابية على الرحلات الواصلة من المناطق التي ينتشر فيها المرض، بعدما أكدت الصين أن هذا الفيروس المنتمي لعائلة فيروسات الكورونا قابل للانتقال بين البشر وسط مخاوف من أزمة صحية عالمية.

 يذكر أن الصين، أعلنت أمس الثلاثاء، عن اكتشاف 77 حالة جديدة، ليصل عدد المصابين
بالمرض إلى نحو 300 شخص.

و أسفر الفيروس الغامض، حتى الآن، عن وفاة ثلاثة أشخاص آخرين الثلاثاء في ووهان (وسط الصين)، حيث يعتبره البعض مركز انتشار الداء، الذي انتقل إلى أشخاص آخرين في اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند، ولايزال
922 شخصًا يخضعون للمراقبة في المستشفيات الصينية، بحسب السلطات الصحية في البلاد.

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