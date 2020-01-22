أعلنت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية ، اليوم / الأربعاء / أنها تراقب عن كثب الوضع في كوريا الشمالية فيما يتعلق بفيروس "كورونا" المتفشي في مدينة "ووهان " الصينية.



وقال المتحدث باسم الوزارة لي سانج- مين - في تصريح للصحفيين ، بثته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إن ( بيونج يانج ) لم تطلب تعزيز الحجر الصحي في مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة "كيسونج " الحدودية الشمالية؛ والذي يتمركز فيه مسؤولون كوريون جنوبيون.



وأكد أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا" من خلال التشاور مع الشطر الشمالي إذا لزم الأمر.



وأشار إلى أن مسؤولين من الوزارات "ذات الصلة " يتواجدون في مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين منذ شهر مايو العام الماضي، من أجل مواجهة انتشار مرض "حمى الخنازير الأفريقية".



وأوضح أن (بيونج يانج ) كانت قد طالبت تعليق الرحلات السياحية إلى جبل "كومكانج " لمدة شهرين لدى انتشار "متلازمة" الالتهاب الرئوي الحاد "سارس" في وقت سابق .

