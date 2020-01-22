100 فعالية خاصة للأطفال بمعرض القاهرة الدولى الكتاب









يشارك المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بعدد 100 فعالية ثقافية وفنية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51 في الفترة من 23 يناير إلى 4 فبراير 2020؛ وذلك تحت رعاية أ.د/ إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف أ.د/ هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.





تضم الفاعليات 36 ورشة فنية متنوعة بين ورش فنون تشكيلية، وورش بيئية بالتعاون مع وزارة البيئة، بالإضافة إلى 67 نشاط قولي (حفل توقيع كتاب – لقاء مع كاتب – حكي - ندوات)، 4 عروض فنية منها الأراجوز للفنان ناصر عبد التواب، الساحر الفنان نبيل بركات، مسرحية الفيل المتمرد تأليف وليد كمال، ألحان وائل عوض، عرائس مؤمن ونس، وإخراج أحمد إسماعيل عبد الباقي، اسكتش "أخلاق للبيع" يقدمه أطفال قصر ثقافة صفط اللبن.



