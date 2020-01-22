فيلم Like a Boss يحقق إيرادات 18 مليونا و984 ألف دولار

حقق فيلم Like a Boss إيرادات بلغت 18 مليونا و984 ألف دولار وذلك منذ عرضه فى 10 يناير الجارى.

الفيلم من إنتاج شركة Paramount Pictures، ومن بطولة النجوم سلمى حايك وتيفانى حديش وروز بيرن، ويدور العمل الجديد فى إطار كوميدى.

يدور فيلم Like a Boss حول صديقتين مقربتين منذ فترة طويلة تديران شركة مستحضرات التجميل الخاصة بهما، لكن عندما تجدان أنهما مدينتان بآلاف الدولارات تقرران قبول عرض من سيدة تدعى كلير لونا، والتى ستقوم بمساعدتهما فى الدخول لعالم الأزياء التجارية الكبيرة الكلاسيكية، وبالتالى تكتشف الصديقتان أن لونا شخصية شريرة أكثر مما تتصوران.