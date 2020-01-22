قومي المرأة يعقد لقاء تشاوريا لمقررات فروع المجلس بالمحافظات

نظم المجلس القومى للمرأة اليوم لقاء تشاوريا لمقررات فروع المجلس بالمحافظات، وذلك بحضور النائبة عبلة الهواري مستشارة رئيس المجلس لشئون الفروع والدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات وجمال عبدالحفيظ مدير عام الإدارة العامة للفروع وايزيس حافظ مدير عام الادارة العامة للتدريب وأمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة وسالي عبدالقادر ممثلة عن البنك المركزي بالإضافة إلى مقررات الفروع والمقررين المناوبين .





وأشارت النائبة عبلة الهواري إلي مكتسبات المرأة التي حصلت عليها سياسيآ وإجتماعيآ واقتصاديآ بفضل قيادة سياسية واعدة تدعم المرأة.





ولفتت الى دستور ٢٠١٤ ونص المادة ١١ والتى أعطت ٨ حقوق ومزايا ومكاسب سياسية للمرأة فضلآ عن وصول ٩١ سيدة للبرلمان بالإضافة إلي حق السيدات فى الحصول على ٢٥% فى المجالس المحلية.





كما أشارت إلى التمكين الاجتماعي من خلال حصول العديد من السيدات على الضمان الاجتماعي متمثلا في معاش تكافل وكرامة ودعم المرأة المعيلة. كما أشارت إلى دور المجلس القومي للمرأة ومسئوليته فى التوعية من خلال المبادرات والحملات بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة .





من جانبها أعربت الدكتورة سهام جبريل عن سعادتها بالجهود المبذولة على الأرض من كفاءة العمل والقدرة على توعية وتمكين المرأة فى جميع المجالات عن طريق التواصل المباشر مع القاعدة الشعبية فى جميع الحملات والمبادرات من خلال فروع المجلس بالمحافظات متمنية أن يكون عام ٢٠٢٠ أفضل .





ووجه جمال عبد الحفيظ الشكر إلى كل مقررات الفروع وأعضائه وكل العاملين فى المحافظات لدورهم الفعال فى نجاح المبادرات والحملات وخاصة حملة طرق الأبواب والتي أطلقها المجلس فى عام ٢٠١٩ كما طالبهم بوضع خطط الفروع متضمنة دمج الشمول المالي ضمن الخطة عن العام الحالي ٢٠٢٠ للبدء فى تنفيذها.



