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اقتصاد

يواصل الانخفاض.. سعر برميل النفط يتراجع اليوم الأربعاء

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:28 م
برميل النفط
برميل النفط
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وكالات
تراجعت أسعار النفط مجددا، اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، في الوقت الذي كانت فيه توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن وجود فائض بالسوق في النصف الأول من العام الجاري، كافية لإزاحة المخاوف بشأن خفض إنتاج ليبيا من الخام.

وهبط خام برنت 30 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 64.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:31 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 0.3 بالمئة يوم الثلاثاء. وتراجع الخام الأميركي 33 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 58.05 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.3 بالمئة في اليوم السابق.

وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إنه يتوقع أن تشهد السوق فائضا بمقدار مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الجاري، متوقعا وفرة في إمدادات الطاقة من حيث النفط والغاز، مما دفع الأسعار للصعود لفترة وجيزة في وقت سابق من الشهر الجاري "هذا هو السبب في أن الحوادث التي وقعت في الآونة الأخيرة، مع مقتل قاسم سليماني والاضطراب في ليبيا، لم تعزز أسعار النفط العالمية".

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الاثنين الماضي حالة القوة القاهرة في تحميل النفط من حقلين رئيسيين، وما لم تعاود منشآت نفط في ليبيا العمل سريعا، فإن إنتاج البلاد من النفط سينخفض من نحو 1.2 مليون برميل يوميا، إلى 72 ألف برميل يوميا فقط.

وفي غضون ذلك، تزعزع استقرار الأسواق المالية العالمية بفعل ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين، مع تركيز المخاوف على الأثر المحتمل لوباء على النمو العالمي. ويُذكر انتشار الفيروس بوباء سارس في الفترة بين 2002 و2003.
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