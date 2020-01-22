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فن

نفاد تذاكر حفل أنغام في الكويت

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:51 م
أنغام
أنغام
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آيه عاطف
نفدت تذاكر حفل أنغام المقرر إحيائها في الكويت يوم 20 فبراير المقبل، ومن المقرر الحفل من المقرر أن يشاركها فيه الفنان الكويتي عبدالله الرويشد الحفل.

ومن المقرر أن يؤدي النجمان خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيهما والتي تجمع بين القديم والحديث، والتي لن تخلوا من أغاني أنغام الخليجية.

وتعيش أنغام، حالة نشاط فني كبير خلال الفترة الأخيرة خاصة في السعودية فأحيت حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات "مهرجان العود"، وسبقته بحفل "سمرات شتاء الرياض"، وحفل آخر في ليلة "ياسر بن علي".

وحفل ليلة الشاعر تركي، والتي حملت اسم "بعض من ذكرياتي"، وكل هذه الحفلات ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، وأنهتها بحفل "ليالي القصيم".
نفاد تذاكر حفل أنغام في الكويت
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