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أخبار العالم

العراق لن يكون مكاناً لتصفية الحسابات.. أبرز تصريحات برهم صالح بعد لقاء ترامب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:48 م
جانب من اللقاء بين
جانب من اللقاء بين الجانبين الأمريكى والعراقي
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مـيـــــس رضـــــا
أجري الرئيس العراقي برهم صالح محادثات معمقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وذلك ضمن جدول لقاءاته اليومية بعددٍ من الزعماء ورؤساء الدول.

وأكد الرئيس العراقي، ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى أن ترسيخهما وتعزيزهما هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الشامل في المنطقة.

وأضاف رئيس الجمهورية العراقية، أن العراق يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأصدقاء والحلفاء وبما يعزز سيادته واحترام قراره المستقل ويحقق مصالح الشعب العراقي، ومواصلة التطور الاقتصادي وإعادة الإعمار وعدم السماح بأن يتحول العراق الى ساحة للصراع وتصفية الحسابات.

بدوره جدد الرئيس الأمريكي، دعم بلاده لاستقرار العراق، وحرصها على توثيق العلاقات المشتركة وتوسيع حجم التعاون بين العراق والولايات المتحدة وبما يخدم مصلحة الشعبين، مثمنًا الدور العراقي المحوري في المنطقة.

وتم، خلال الاجتماع، تدارس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ على السيادة الوطنية وتأمين الأمن والاستقرار.
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