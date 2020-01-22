مجدي عبدالغنى يتساءل: فرق عقد صلاح محسن في الأهلي راح فين؟.. فيديو

علق مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على أزمة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلي مع الزمالك إلى جانب السمسرة التى تحدث مع لاعبي أندية الدورى.

قال البلدوزر عبر ندوة صدى البلد: "عقد نادى الزمالك مع كهربا سليم وموثق بدليل خوض كهربا مبارياته بقميص القلعة البيضاء وحصل على مقابل مادي".





وتابع: "مسألة فسخ العقد من طرف واحد ليس موضوع اتحاد الكرة وانما توجد جهات للفصل فيه وتوقيع عقوبة سواء على اللاعب أو النادي الذى حصل على خدماته".

أضاف: محمود طاهر رئيس النادي الأهلي فسخ العقد مع اللاعب البرازيلى هندريك وهذا خطأ جسيم وكان يجب فك الإرتباط بالتراضي بين الطرفين دون اللجوء إلى تلك الطريقة للفصل فيها أمام الهيئات الدولية.





أوضح أنه فى مصر يتم استقدام اللاعبين من أجل التعاقد معهم دون الخضوع إلى الفحوصات الطبية والبدنية، مشيرا إلى أن محمد صلاح خضع إلى فحوصات طبية ومجهود وجهاز القلب والتدريب والإطمئنان على الركبة إلى جانب السيرة الذاتية للاعب من النواحي الطبية.



