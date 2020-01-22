ربنا معاك وتكسر الدنيا.. سعد سمير يوجه رسالة لـ أزارو.. شاهد

نشر سعد سمير لاعب النادى الأهلى عدة صور له مع وليد أزارو من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق سعد سمير قائلا: "ربنا معاك أخويا وحبيبي الغالي من أجدع وانضف الشخصيات ربنا معاك وتكسر الدنيا هتوحشنا وهنفتقدك كتير ربنا معاك يا حبيبي ❤️".





وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:





هيوحشنا - بالتوفيق - ربنا معاك





وأعلن نادي الاتفاق السعودي عن التعاقد مع المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.





كان النادي السعودي تقدم بعرض إلى النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.