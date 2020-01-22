إدوارد يكشف في حوار لـ صدى البلد كواليس حواديت الشانزليزيه.. ويؤكد: مسلسل ياسمين صبري الجديد مفاجأة

حل النجم إدوارد ضيفا على موقع "صدى البلد" للاحتفال بنجاح مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي عرض مؤخرا، تحدث خلال الندوة عن التحضيرات للعمل وكواليس التصوير، كما تطرق في الندوة مسلسله الجديد "فرصة ثانية" للنجمة ياسمين صبري.



وقال الفنان إدوارد، إنه شاهد أعمالا فنية قديمة للفنان عماد حمدي من أجل دوره في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي يعرض وحقق نجاحا جماهيريا.





وأضاف الفنان إدوارد، خلال الندوة التي عقدها موقع "صدى البلد": "دوري في المسلسل كان صعبا لأن الشخصية كانت بعيدة عن الأدوار التي قدمتها من قبل، جمعتني جلسات تحضيرية مع المخرج مرقس عادل من أجل الإنفاق على جميع التفاصيل".





وأكد أن الشخصية التي قدمها ضمن دوره في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" قريبة من شخصيته في الحقيقة.

وأوضح: "المسلسل ناقش موضوعات هامة في حقبة الخمسينات، فأنا كنت أتمنى أن أعيش في تلك الفترة".

وتابع: "شخصيتي في المسلسل بعيدة عن الشخصيات التي قدمتها الفترة الماضية لأنها بعيدة عن الأدوار الكوميدية، فاعتذرت عن عمل مسرحي ضمن فعاليات السعودية مؤخرا لأن الدور كان كوميديا، وأنا لا أستطيع أن أخرج من شخصيتي الجادة في المسلسل حواديت الشانزليزيه".



