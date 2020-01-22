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خالد المحجوب: رد الجيش الوطني الليبي على خرق وقف إطلاق النار كان قاسيا.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:44 م
اللواء خالد المحجوب
اللواء خالد المحجوب
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محمود محسن

أكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن الجيش الوطني الليبي نجح في قتل عشرات المرتزقة السوريين، وتم إعادة نقل جثامينهم إلى تركيا مرة أخرى.

وأضاف  مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة، أن رد الجيش الوطني الليبي على خرق وقف إطلاق النار كان قاسيا.

وتابع اللواء خالد المحجوب أن وقف إطلاق النار يكون فقط مع الجيوش المنضبطة، مؤكدا أن المليشيات الإرهابية الموجودة في طرابلس غير منضبطة ولا تسيطر عليها حكومة الوفاق غير الشرعية، ولذلك هناك خرق من وقت لآخر لوقف إطلاق النار.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: مؤخرًا تم إسقاط طائرة تركية مسيرة من خلال التشويش والسيطرة عليها.

وقال المحجوب إن نقل المرتزقة السوريين من خلال أنقرة مستمر ولم يتوقف، ويحدث من خلال طائرات مدنية لذا من الصعب أن يهاجم الجيش طائرة مدنية.

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