مجلس جامعة المنصورة يوافق على استحداث جائزة أفضل قسم علمي في البحث العلمي.. ومنح 6 أعضاء هيئة تدريس لقب أستاذ بكلية الطب.. ومحافظ الدقهلية: الجامعة شريك أساسي في تطوير وتحسين البيئة

وتم خلال الجلسة إحاطة المجلس علما بموافقة رئيس الجامعة على معاملة سيدة مغربية الجنسية معاملة المصريين وعلاجها بأحد المراكز الطبية المتخصصة نظرا لكونها مقيمة داخل مصر منذ سنوات طويلة ومتزوجة مصري وايمانا من الجامعة برسالتها بتقديم الخدمات الطبية للأخوة والاشقاء العرب.





ووافق المجلس على استحداث جائزة أفضل قسم علمي في البحث العلمي عن عام 2019 م في قطاعات العلوم الطبية وتشمل 64 قسمًا علميًا وتشمل كليات ( الطب – طب الاسنان – الصيدلة – التمريض) وا لعلوم الأساسية وعلوم الحياة والعلوم الهندسية (58 قسمًا علميًا وتشمل كليات (العلوم – الطب البيطري – الهندسة – الحاسبات والمعلومات) والعلوم الانسانية والتربوية 62 قسما علميا وتشمل كليات (التجارة – الحقوق – الآداب – التربية – التربية النوعية – التربية الرياضية – التربية طفولة مبكرة – السياحة والفنادق – الفنون الجميلة).





كما تم إحاطة المجلس باعتماد لائحة الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات ومخاطبة المجلس الاعلى للجامعات بذلك.





كما وافق المجلس على تغيير اسم برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات الى برنامج هندسة الاتصالات والحاسبات بكلية الهندسة.





كما وافق المجلس على منح 6 أعضاء هيئة تدريس لقب أستاذ بكلية الطب ، منح 7 أعضاء هيئة تدريس لقب أستاذ مساعد بكليات الطب، طب الأسنان، التمريض، الهندسة، التربية، تعيين 15 مدرسا مساعدا بوظيفة مدرس بكليات الطب، التربية، العلوم، التربية النوعية، منح استشارى مساعد لقب استشاري بمركز جراحة الجهاز الهضمى.





بينما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن جامعة المنصورة شريك أساسي في تطوير ملف تحسين البيئة ومنظومة النظافة وعملية التنمية المستدامة التي ستشهدها المحافظة في كافة القطاعات خلال الفترة المقبلة.





وأوضح مختار أهمية تعظيم الدور والمشاركة الفعالة للجامعة بمقترحاتها ومبادرتها البناءة فى تحفيز وتنشيط دور المجتمع المدني بكافة مؤسساته للارتقاء بمنظومة النظافة بالشوارع والميادين وحث المواطنين على الالتزام بكافة الإجراءات التى يتم اتخاذها من قبل المحليات للاهتمام بالنظافة.



