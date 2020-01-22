التعليم تكشف حقيقة وجود درس الدربوكة في كتاب عربي 2 ابتدائي

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الاخيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعد أن انتشرت صورة زعم ناشروها أنها من كتاب اللغة العربية المقرر في نظام التعليم الجديد المقرر على الصف الثاني الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني، حيث أظهرت هذه الصورة درسا بعنوان "الدربوكة" والذي يتم خلاله تدريس نغمات الطبلة " الدُم والتَك".





وأثارت هذه الصورة سخرية اولياء الامور ورواد فيسبوك ، حيث علق البعض قائلا : على معلمي اللغة العربية أن يأخذوا درس في الدومة والتكة قبل الترم الثاني وشراء طبلة للتدريب عليها.





ومن جانبها .. حرصت الدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم، على توضيح حقيقة هذه الصورة المنسوبة لكتب نظام التعليم الجديد.





وقالت مدير مركز تطوير المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم : الصورة المتداولة ليست موجودة في أي من كتب وزارة التربية والتعليم.





وأضافت مدير مركز تطوير المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم : ان وزارة التربية والتعليم لا تنكر نهائيا أنها مهتمة بالفعل بتعليم التلاميذ الموسيقى في مناهجها ، بل ان هناك ايضا اهتماما بالفنون بأنواعها، التربية الفنية والموسيقى والدراما والإعلام ، مشيرةً إلى أن هذه الفنون مدمجة في كتاب اكتشف متعدد التخصصات المقرر على تلاميذ نظام التعليم الجديد.





وأوضحت أنه يتم تدريس نغمات الموسيقى بالطبع لتلاميذ نظام التعليم الجديد ، ولكن ليس بالطريقة الفجة الموجودة في الصورة المتداولة ، حيث إن الوزارة حرصت على توظيف النغمات الموسيقية بشكل تربوي و تعليمي جيد في الدروس لتحقيق مخرجات التعلم.



