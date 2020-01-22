ربع نهائي كأس إيطاليا.. يوفينتوس يتقدم على روما بثلاثية في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي يوفينتوس وروما ، بتقدم اليوفي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل للسيدة العجوز في الدقيقة 26 ، مسجلًا سابع أهدافه في 4 مباريات فقط في عام 2020 ، ليضاعف بعدها بينتاكور النتيجة لليوفي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 38.





وقبل انتهاء الشوط الأول، استطاع ليوناردو بونوتشي تسجيل الهدف الثالث ليوفينتوس في الدقيقة 47 ، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم رفاق رونالدو بثلاثية نظيفة.





ويقابل الفائز من تلك المباراة ، في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي ميلان وتورينو.