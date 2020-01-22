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رياضة

ربع نهائي كأس إيطاليا.. يوفينتوس يتقدم على روما بثلاثية في الشوط الأول

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:48 م
يوفينتوس
يوفينتوس
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي يوفينتوس وروما ، بتقدم اليوفي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا.
افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل للسيدة العجوز في الدقيقة 26 ، مسجلًا سابع أهدافه في 4 مباريات فقط في عام 2020 ، ليضاعف بعدها بينتاكور النتيجة لليوفي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وقبل انتهاء الشوط الأول، استطاع ليوناردو بونوتشي تسجيل الهدف الثالث ليوفينتوس في الدقيقة 47 ، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم رفاق رونالدو بثلاثية نظيفة.

ويقابل الفائز من تلك المباراة ، في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي ميلان وتورينو.
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