صلاح عبدالله يعلق على تصنيف فيلمه مع رانيا يوسف لـ +18

نشر الفنان صلاح عبدالله صورة لبوستر فيلم "صندوق الدنيا" الذي يشارك في بطولته مع الفنانة رانيا يوسف، وظهر على البوستر منفردًا ليعلق على تصنيف الفيلم للفئة العمرية الأكثر من 18 عامًا.





وكتب صلاح عبدالله، في تغريدة له عى تويتر: "لإن فيه بشر مابقوش بشر، والشر زااااااد وإنتـ شر .. صندوق الدنيا بقى .. بلس تمنتا شر".





وطرحت شركة kemet film production، المنتجة لفيلم "صندوق الدنيا"، البوستر الأول له، وذلك استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي، في شهر فبراير المقبل.







فيلم "صندوق الدنيا"، بطولة كل من خالد الصاوي، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، باسم سمره، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي.



