AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صلاح عبدالله يعلق على تصنيف فيلمه مع رانيا يوسف لـ +18

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:24 م
صلاح عبدالله - رانيا
صلاح عبدالله - رانيا يوسف
Advertisements
سعيد فراج
نشر الفنان صلاح عبدالله صورة لبوستر فيلم "صندوق الدنيا" الذي يشارك في بطولته مع الفنانة رانيا يوسف، وظهر على البوستر منفردًا ليعلق على تصنيف الفيلم للفئة العمرية الأكثر من 18 عامًا. 

وكتب صلاح عبدالله، في تغريدة له عى تويتر: "لإن فيه بشر مابقوش بشر، والشر زااااااد وإنتـ شر .. صندوق الدنيا بقى .. بلس تمنتا شر". 

وطرحت شركة kemet film production، المنتجة لفيلم "صندوق الدنيا"، البوستر الأول له، وذلك استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي، في شهر فبراير المقبل. 

فيلم "صندوق الدنيا"، بطولة كل من خالد الصاوي، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، باسم سمره، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي. 

وتدور أحداث الفيلم بمنطقة وسط البلد، في إطار درامي اجتماعي، وهو من سيناريو وإخراج عماد البهات، الذي يتابع حاليا المراحل النهائية للفيلم من مكساج، مونتاج، وموسيقي تصويرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجل عمرو سعد يشكر باسم سمرة .. اعرف السبب

أحمد كمال وعلاء مرسي يبدآن تصوير مشاهد فيلم صندوق الدنيا

صناع صندوق الدنيا ينتهون من تصويره

عمرو القاضي وفرح يوسف ضمن مفاجآت "صندوق الدنيا"

خالد الصاوي يحتفل بأجواء عيد ميلاده في "صندوق الدنيا".. تعرف على التفاصيل

فريق عمل صندوق الدنيا ينتهي من التصوير.. تعرف على التفاصيل

ترشيحاتنا

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت

شاهد سعر ومواصفات سيارة مجدى عبد الغنى الجديدة.. صور

ماذا يعني قرار الجيش الليبي بتفعيل حظر الطيران في طرابلس؟

فى عيد ميلادها الـ 33.. شاهد أجمل إطلالات نسرين إمام

بملابس عادية وماكياج ناعم .. هنا الزاهد فى إطلالة عفوية..شاهد

بفستان مكشوف الكتف.. درة تتألق بإطلالة بسيطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجدي عبد الغني يروي تفاصيل وموعد آخر مكالمة مع الخطيب.. صور

لص بلا رحمة كاد يتسبب في وفاة طفل عمره 10 أعوام بعد سرقة دوائه.. تفاصيل

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت