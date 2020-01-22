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رياضة

انطلاق البث المباشر لقناة الزمالك رسميًا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:33 م
قناة الزمالك الرسمية
قناة الزمالك الرسمية
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محمد رشاد

انطلق البث المباشر لقناة الزمالك الرسمية على القمر الصناعي النايل سات منذ قليل، بقراءة الفاتحة وآيات من القرآن الكريم، تبعها عزف النشيد الوطنى.


ومن المنتظر أن تشهد القناة ظهورا لكل المذيعين وعدد من النجوم والفنانين فى مداخلات هاتفية، يليه استعراض لخريطة برامج القناة.


وتقدم القناة العديد من المباريات المهمة فى المسابقات المحلية والدولية، والتى يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها وسيتم التنويه عنها فى حينه.


وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن اليوم الأربعاء ، 22  من يناير، هو موعد انطلاق قناة الزمالك فى الحادية عشرة مساءً.


وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة بأن القناة تعتبر خطوة جديدة فى تواجد القنوات الرياضية للأندية المصرية العملاقة مثل نادى الزمالك، كما تعتبر جزءًا من التعاون بين المجموعة ونادى الزمالك أحد أكبر أندية الشرق الأوسط.

انطلاق البث المباشر لقناة الزمالك رسميًا
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