جهاد جريشة: تعرضت لظلم غير مبرر .. ولا أعرف سبب وضعي مركز ثالث.. فيديو

قال الحكم الدولي المصري جهاد جريشة إنه "تعرض للظلم" بوضعه في المركز الثالث في قائمة الحكام الدوليين، التى أصدرتها لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور.

وتقدم جريشة، بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد هذا الأمر.

وقال في تصريحات لبرنامج "مساء الأنوار" على قناة القاهرة والناس: هذا الترتيب سيتسبب في عدم مشاركتي في كأس العالم".

واضاف: "عندما سألت جمال الغندور رئيس اللجنة الحالي، قال لي إن عصام عبد الفتاح (رئيسها السابق) هو من وضع الترتيب، وعندما سألت عبد الفتاح قال لي إن الغندور هو المسؤول".

وتابع: "تواصلت مع مسؤولي كاف وفيفا، وقالوا لي إذا كان اتحاد بلدك وضعوك في المركز الثالث في القائمة الدولية كيف تتواجد في كأس العالم".

وشدد على أنه لديه 43 عاما، وفي كأس العالم المقبل سيلغ من العمر 45 عاما وهو أمر طبيعي مادامت لياقتي جيدة. لا أجد مبررا لما حدث معي، حاليا أنا مصاب منذ مباراة الزمالك وطلائع الجيش".