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تقديرًا لأسر الصيادين المفقودين.. محافظ البحر الأحمر يلغي الاحتفال بالعيد القومي.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 08:20 ص
اللواء عمرو حنفي،
اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر
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البهي عمرو

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه أمر اليوم بإلغاء الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وذلك تقديرًا لشعور أسر الصيادين المفقودين.


وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، برنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" أنه قام بوضع إكليل من الزهور فقط على مقابر الشهداء.


وأوضح أن ما قام به يعتبر أقل ما يمكن أن يفعل، أنه ألغى كل مظاهر الاحتفال تضامنًا مع الصيادين، مؤكدًا أن البحث عن الصيادين مستمر، ولن نتوقف عن البحث عنهم.


وكشف محافظ البحر الأحمر، أن هناك تنسيقا مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية للوصول للصيادين المفقودين، والجميع يكثف من البحث عنهم.


وأشار إلى أنه أصدر تعليمات بعدم نزول أي مركب صيد إلا بعد تركيب  GBS  لتحديد اتجاهات الصيادين.

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