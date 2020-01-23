شاهد دبابة تهاجم الجمهور في عرض عسكري وتثير الفزع في الهند

يجلس الجمهور عادة لمشاهدة العروض العسكرية في فخر لرؤية جيش بلادهم يتفوق مهاريًا وعسكريًا في تدريباته ومعداته، لكن لا يتوقع الجمهور أن تنقلب المدافع لتتوجه نحوه مثلما حدث في الهند.





خلال أحد العروض العسكرية في الهند، انتشر مقطع فيديو لدبابة غيرت مسارها فجأة واتجهت نحو المكان الخاص بالجمهور ليشاهد العرض، وذلك بسبب خطأ أحد الجنود.





ارتكب الجندي خطأ كارثيا أدى إلى خروج الدبابة من طراز «تي – 72» عن مسارها، والمرعب أكثر، أن الدبابة كانت تطلق النار من مدفعها قبل التوجه نحو المشاهدين.





أصيب الجمهور بالذعر، وعلت أصوات الصراخ في كل مكان، محاولين الهروب قبل أن تصل إليهم الدبابة في المبنى الزجاجي الذي وقفوا فيه.





لكن لحسن الحظ استطاع حاجز فاصل بين المبنى وساحة العرض حجز الدبابة من الاصطدام بالمبنى بعدما صعدت فوقه وكانت على وشك الانقلاب.