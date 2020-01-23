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رياضة

كارتيرون يعد جماهير الزمالك ببناء فريق قوي.. تفاصيل

الخميس 23/يناير/2020 - 06:25 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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ياسمين تيسير
كشف بارتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن خطته مع الفريق خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل منافسة الفريق في عدة بطولات هامة.

وأكد كارتيرون في تصريحات لقناة " الزمالك " أنه كان يتمنى أن يختار اللاعبين وفق رؤيته في بداية الموسم ولكن توقيت قيادته للفريق حالت دون ذلك مشددا أنه يملك ثروة كبرى في قطاع الناشئين.

وأضاف كارتيرون أن الناشئين هم نواة بناء فريق قوي للفترة القادمة مشددا أنه عثر على عدة للاعبين مميزين في فرق الناشئين في مركز الدفاع.


وتابع كارتيرون أنه يسعى للوصول باللاعبين مستوى بدني جيد ليتمكنوا من خوض المباريات لمدة 90 دقيقة بلياقة عالية حيث أكد أنه يحرص على تدوير اللاعبين مشددا أنه من الصعب مطالبة 11 لاعب يخوض كل هذا الكم من المباريات بنفس الاداء.

وتابع كارتيرون أنه راض تماما على مستوى حراس مرمى الفريق مشددا ان محمد صبحي هو حارس للمستقبل.
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