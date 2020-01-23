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تعليم

جامعة حلوان تكرم المتميزين فى النشر الدولى

الخميس 23/يناير/2020 - 10:04 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
نظمت الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان احتفالية لتكريم المتميزين في النشر الدولي تحت رعاية وحضور الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطيه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وحضور  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية  البيئة  ولفيف من  عمداء الكليات وذلك في إطار اهتمام الجامعة بالبحث العلمى و الحرص على الارتقاء به تماشيًا مع رؤية الدولة في دعم و تحفيز الباحثين لما له من إيجابيات تعود على المجتمع بالنفع. 


استهل الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة كلمته بقوله تعالى " إنما يخشى الله من عباده العلماء"، وهنأ سيادته الفائزين مشيرا الى أن احتفال اليوم عيد للعلم و تقدير للعلماء ،فبالعلم تتقدم الأمم و تنهض الشعوب و لذلك توليه الدولة و الوزارة اهتمامًا كبيرًا غير مسبوق ، مضيفًا أن هناك زيادة ملحوظة فى أخر عاميين فى النشر الدولى أدت إلى رفع تصنيف الجامعة الدولي  ووضعها على خريطة التصنيفات الدولية  المختلفة.
و قد أشاد  باسهامات كلية الطب والمعهد القومي للملكية الفكرية وكلية العلوم المتميزة، كما أثنى على علماء الجامعة الحاصلين على جوائز الدولة ثم أعلن عن إقامة احتفالية كبرى بعيد العلم  فى جامعة حلوان. 

وأكدت  الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تسعى لوضع القواعد والتقاليد التي تساهم في إثراء البحث العلمي وربطه برؤية الدولة فى إخراج أبحاث علمية تساهم في التنمية المستدامة و لذلك تقدم الجامعة و قادتها الدعم الكامل للباحثين و للنشر العلمي الدولي .
وأضافت  أن الكليات التي تقدمت في هذه المسابقة هي كليات العلوم، الصيدلة، الطب، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الهندسة بالمطرية، هندسة حلوان، الفنون الجميلة، الإقتصاد المنزلي، الآداب، المعهد القومي للملكية الفكرية، التربية الرياضية بنات. 


وخلال فعاليات الحفل تم تكريم الخمس الأوائل من الكليات و الأقسام و الباحثين الأكثر نشرا للأبحاث العلمية على المستوى الدولى بالجامعة لعام ٢٠١٨، فعلى نطاق الجامعة جاءت كلية العلوم فى المركز الأول بإجمالي ١٠٧ بحثا تلتها كلية الطب فى المركز الثانى بإجمالي ٥٨ بحثا ثم كلية الهندسة بالمطرية فى المركز الثالث بإجمالي ٤٧ بحثا، ثم المركز الرابع لكلية الصيدلة بإجمالي ٣٥ بحثا، والمركز الخامس كلية الهندسة بحلوان بإجمالي ٣١ بحثا. 

و على صعيد الأقسام حصل قسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم على المركز الأول بإجمالي ٨١ بحثا، و كان المركز الثاني من نصيب قسم القوى الميكانيكية بكلية الهندسة بالمطرية بإجمالي ٣٥ بحثا، و حل قسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم ثالثا بإجمالي ٢٦ بحثا، ثم فى المركز الرابع قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان بإجمالي ١٩ بحثا، و قسم الأمراض المتوطنه بكلية الطب بإجمالي ١٥ بحثا. 

وعلى مستوى الباحثين حصل على المركز الأول الدكتور أحمد برهوم مدرس الكيمياء بكلية العلوم بإجمالي ١٨ بحثا، والمركز الثاني الأستاذ المساعد محمد محمود القصاص الأستاذ المساعد بقسم الأمراض المتوطنه بكلية الطب بإجمالي ١٤ بحثا و المركز الثالث  الدكتور محمد السيد عثمان بقسم النبات والميكروبايولجي بكلية العلوم بإجمالي ٨ أبحاث و المركز الرابع مناصفة بين كل من  الدكتورة اماني على عيسى بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة والأستاذ المساعد محمود محمد عطية المسلاوي الأستاذ بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان بإجمالي 7 أبحاث.
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