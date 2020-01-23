بعد الاشتباه فى علاقتها بفيروس كورونا.. معلومات عن الكوبرا الصينية



-يتراوح طول الثعبان متوسط ​​الحجم من 1.2 إلى 1.5 متر لكن يمكن أن يبلغ طوله الأقصى 2 متر على الرغم من أن هذا نادر الحدوث.



-يكون الرأس العلوي عادةً بنفس لون الذيل والجزء الظهري من الجسم، بينما تكون جوانب الرأس أفتح في اللون.



-الكوبرا الصينية هي حالة تأهب قصوى إذا واجهتها سترفع من جبهتها وتنشر غطاء رأسها وتضرب بسهولة إذا لزم الأمر وعادة ما تهرب الكوبرا الصينية لتجنب المواجهة مع البشر.



-الكوبرا الصينية لديها نظام غذائي متنوع على نطاق واسع وبشكل رئيسي يفترس على القوارض، الضفادع، وغيرها من الثعابين.



-النظام الغذائي لهذا الثعبان متغير للغاية.. إنه يفترس أي من الفقاريات من الأسماك إلى الثدييات.



بعد الاشتباه فى علاقة أفعى كرايت أو ما تعرف بـ"الكوبرا الصينية" بمرض كورونا المميت وإمكانية انتقال الفيروس عن طريق الحيوانات، ننشر معلومات عن الكوبرا الصينية:فبحسب ما أوردته شبكة "سي أن أن" الأميركي يرجح أن تكون أفعى كرايت والتى تعيش في وسط الصين وجنوبها وفي جنوب شرق آسيا السبب وراء الإصابة بالفيروس، نظرا لسميتها الشديدة، لذا عمد علماء في الصين إلى فحص عينات من مرضى كورونا، من أجل تقصي كيفية وصوله إليهم.إليك معلومات لا تعرفينها عن الكوبرا الصينية وفقا لموقع wikipedia:-تتواجد الكوبرا في جنوب الصين وبضع دول المجاورة وتعد الكوبرا واحدة من أكثر الثعابين السامة انتشار في الصين وتايوان.