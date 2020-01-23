شاهد.. لحظة مؤثرة من أسرة الشهيد وائل طاحون أمام الرئيس.. فيديو

قام عاطف، ابن الشهيد وائل طاحون، بالاستئذان ومغادرة المسرح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد إلقائه كلمة عن والده الشهيد، وذلك لإلقاء التحية على والدته وأسرته، وبعدها وقف الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم التحية وللسلام على والدة الشهيد عاطف وائل الطحان أثناء احتفالية عيد الشرطة الـ 68.



وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلمًا تسجيليًا عن تاريخ الشرطة العسكرية، يروى الملحمة البطولية التى سطرها رجال الشرطة فى الدفاع عن الوطن على مر التاريخ، والتى أصبحت ذكرى للاحتفال بعيد الشرطة يوم 25 يناير من كل عام.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، ويرافقه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.





ويكرم الرئيس السيسي، عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.

