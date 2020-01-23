رئيس لجنة الإفتاء يطالب الأزهر بإرسال معلمي لغة عربية لمدارس السنغال

طالب الدكتور محمد أحمد لوح، رئيس لجنة الإفتاء باتحاد علماء أفريقيا عميد الكلية الإفريقية للدراسات الإسلامية في السنغال، جامعة الأزهر بتوجيه طلاب مرحلة الدراسات العليا بدراسة المخطوطات التاريخية التي تقدر بنحو 51 ألف مخطوطة نظرا لأهميتها، كما ناشد الأزهر بإرسال معلمي لغة عربية إلي مدارس السنغال.





وقال "لوح" خلال ندوة "نظرة للأدب السنغالي باللغة العربية"، بقاعة ضيف الشرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الأزهر والسنغال بينهما تعاون كبير حيث يدرس في الأزهر عدد كبير من طلاب السنغال في جميع المراحل الدراسية، كما أنه يوجد معاهد أزهرية بالسنغال.





يشار إلى أن إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 حرصت على حضور مترجم لغة الإشارة للصم والبكم لحضور الندوة.