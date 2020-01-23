الصحة تطلق مبادرة للحد من انتشار العدوى في 9 محافظات خلال الشهر الحالي

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إطلاق مبادرة "الحد من انتشار العدوى" بمحافظات المرحلة الثانية وتشمل "الإسكندرية، والمنيا، وقنا، والمنوفية، وأسيوط، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء ومرسى مطروح"، وهي مبادرة مكملة لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة".

وقالت وزيرة الصحة في بيان اليوم الخميس إن المبادرة الرئاسية تستهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".

من جهته، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، قيام الفرق المشاركة بمبادرة "الحد من انتشار العدوى" بالمرور على 18 ألفًا و701 صالون تجميل وناد صحي منذ إطلاق المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية، لنشر الوعي بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى، مشيرًا إلى أنه تم المرور على 2375 صالون تجميل وناد صحي بداية من شهر يناير الحالي بمحافظات المرحلة الثانية التي تشملها المبادرة.

وأضاف أنه تم عقد 76 ورشة عمل لتثقيف المهنيين لعدم نقل العدوى بصالونات التجميل بالمرحلة الثانية وتوزيع أدوات التجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان، وذلك من خلال مرور المثقفين الصحيين على تلك الصالونات؛ للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروسات ووضع ملصقات، تتضمن إرشادرات المبادرة للتوعية بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية.

وأشار إلى أن تلك الخطوة المهمة تأتي ضمن حزمة من أهم الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والسكان لمكافحة انتقال عدوى الفيروسات الكبدية، وذلك بعد الخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها مصر للقضاء على فيروس "سي" من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة".

بدروه، أشار الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، إلى أن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، يشمل التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادي الصحية، تضمنت استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها ، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بإدعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادٍ صحي.

وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.

وأكد حساني أن المبادرة قامت بحصر صالونات التجميل والنوادي الصحية بمحافظات المرحلة الأولى، وشملت "بورسعيد، والإسماعيلية، والدقهلية، والغربية، والشرقية، والجيزة، وبني سويف، والأقصر، وأسوان"، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر والمثمر بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التنمية المحلية، والمكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية لتنفيذ تلك المبادرة.