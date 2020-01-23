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حوادث

شاهد.. بطولات رجال الشرطة عبر العصور المختلفة

الخميس 23/يناير/2020 - 01:33 م
بطولات الشرطة المصرية
بطولات الشرطة المصرية
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مصطفي الرماح
شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم فيلمًا تسجيليًا عن تاريخ الشرطة ، يروى الملحمة البطولية التى سطرها رجال الشرطة فى الدفاع عن الوطن على مر التاريخ، والتى أصبحت ذكرى للاحتفال بعيد الشرطة يوم 25 يناير من كل عام.

بدأ الفيلم الذى قام بإنتاجه قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، بملحمة الاسماعيلية البطولية والتى تصدى خلالها قوات الشرطة المصرية لجيش الاحتلال الانجليزى للدفاع عن مدينة الاسماعيلية.


كما عرض الفيلم بطولات رجال الشرطة المصرية عبر التاريخ للدفاع عن الوطن ، والتصدى للعناصر الإرهابية والمخططات التخريبية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة والذى اقيم بأكاديمية الشرطة ، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، ويرافقه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كما قام الرئيس السيسي، بتكريم عدد من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.

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