شاهد.. بطولات رجال الشرطة عبر العصور المختلفة

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم فيلمًا تسجيليًا عن تاريخ الشرطة ، يروى الملحمة البطولية التى سطرها رجال الشرطة فى الدفاع عن الوطن على مر التاريخ، والتى أصبحت ذكرى للاحتفال بعيد الشرطة يوم 25 يناير من كل عام.





بدأ الفيلم الذى قام بإنتاجه قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، بملحمة الاسماعيلية البطولية والتى تصدى خلالها قوات الشرطة المصرية لجيش الاحتلال الانجليزى للدفاع عن مدينة الاسماعيلية.









كما عرض الفيلم بطولات رجال الشرطة المصرية عبر التاريخ للدفاع عن الوطن ، والتصدى للعناصر الإرهابية والمخططات التخريبية.



