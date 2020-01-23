AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيسى يكرم أسماء شهداء الشرطة خلال الاحتفال بعيد الشرطة 68.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 01:19 م
السيسى يكرم أسماء
السيسى يكرم أسماء شهداء الشرطة خلال الاحتفال بعيد الشرطة 68
Advertisements
شيرين عادل
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، أسماء شهداء الشرطة خلال الاحتفال بعيد الشرطة 68.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.

ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.


وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد| بكاء زوجة الشهيد وائل طاحون فى احتفالية عيد الشرطة

الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر شهداء الشرطة في عيدهم الـ 68

الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن بطولات رجال الشرطة.. فيديو

هبة مجدي ومصطفى حجاج يغنيان أمام الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة .. فيديو

مرتدياً زي القوات الخاصة.. أمير كرارة يوجه رسالة للرئيس السيسي.. فيديو

الرئيس السيسى يشاهد حصاد 2019 للشرطة المصرية.. فيديو

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. سرقة وحريق في منزل نجمة مسلسل ونيس

علم عليا قدام مراتي .. اعترافات مثيرة للمتهم بقتل شاب في المرج

شاهد.. لحظة مؤثرة من أسرة الشهيد وائل طاحون أمام الرئيس.. فيديو

رغم اقتراب رحيله.. صالح جمعة يظهر في الأهلي ويتدرب منفردًا

مفيد فوزي يكشف تفاصيل لأول مرة عن حواره مع مبارك

مختبئين في أماكن غريبة.. شاهد لحظات القبض على عمالة مخالفة في السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر الموديلات انتشارًا.. تعرف على حجم مبيعات مرسيدس mercedes خلال 2019 .. صور

25 يناير تاريخ حمل الصمود والثورة من أجل الكرامة.. صدى البلد ينشر صورا نادرة لمجزرة الإسماعيلية

تخفيض جديد على هانتينج x7s بقيمة 20 ألف جنيه.. صور