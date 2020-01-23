AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ضبط معلم حاول تصوير امتحان الإعدادية للمساعدة على الغش وإحالته للتحقيق

الخميس 23/يناير/2020 - 02:09 م
امتحانات الاعدادية
امتحانات الاعدادية
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تقرر إحالة معلم للشئون القانونية، بعد أن حاول تصوير ورقة امتحان مادة الجبر للصف الثالث الإعدادي للمساعدة على الغش الإلكتروني.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وفق القوانين والضوابط التي تمنع الغش، وتنفيذ العقوبات.

جدير بالذكر أنه اختتم اليوم طلاب الشهادة الإعدادية "الصف الثالث الإعدادي"، بمدارس محافظة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019/ 2020، حيث امتحن طلاب الشهادة الإعدادية اليوم، الخميس، مادة العلوم، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن إجمالي عدد طلاب الإعدادية بالقاهرة يبلغ 163908، من بينهم 83345 طالبا، و80563 طالبة، وذلك داخل 707 لجان، إضافة إلى 20 طالبا سيؤدون الامتحان بمستشفى 57357.

كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه اطمأن على جاهزية اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية الـ 32 وفق توجيهات محافظ القاهرة سيادة اللواء خالد عبد العال.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أنه تم تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية، التي تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب مدارس القاهرة..غدا

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة.. اليوم

امتحانات إعدادية القاهرة .. 163908 طلاب يمتحنون اللغة العربية الآن

امتحانات اعدادية القاهرة.. الطلاب يمتحنون الدراسات والكمبيوتر اليوم

طلاب إعدادية القاهرة يمتحنون الدراسات الاجتماعية.. الآن

تعليم القاهرة توضح حقيقة تسريب امتحان دراسات الإعدادية قبل توزيعه في اللجان

ترشيحاتنا

اشتعلت بها النيران.. مصرع طالبة إعدادى في الدقهلية

بعد صراع الأهلي وسموحة.. سيراميكا كليوباترا يستعرض مهارات الملواني.. فيديو

25 يناير تاريخ حمل الصمود والثورة من أجل الكرامة.. صدى البلد ينشر صورا نادرة لمجزرة الإسماعيلية

شهيد لقمة العيش.. دافع عن سيارته فاردوه قتيلاً على طريق الصف.. صورة

عرض جنونى.. خصم كبير على سماعة أبل

بعد بكائها.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة لزوجة الشهيد وائل طاحون.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر الموديلات انتشارًا.. تعرف على حجم مبيعات مرسيدس mercedes خلال 2019 .. صور

25 يناير تاريخ حمل الصمود والثورة من أجل الكرامة.. صدى البلد ينشر صورا نادرة لمجزرة الإسماعيلية

تخفيض جديد على هانتينج x7s بقيمة 20 ألف جنيه.. صور