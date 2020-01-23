ضبط معلم حاول تصوير امتحان الإعدادية للمساعدة على الغش وإحالته للتحقيق

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تقرر إحالة معلم للشئون القانونية، بعد أن حاول تصوير ورقة امتحان مادة الجبر للصف الثالث الإعدادي للمساعدة على الغش الإلكتروني.





وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وفق القوانين والضوابط التي تمنع الغش، وتنفيذ العقوبات.





جدير بالذكر أنه اختتم اليوم طلاب الشهادة الإعدادية "الصف الثالث الإعدادي"، بمدارس محافظة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019/ 2020، حيث امتحن طلاب الشهادة الإعدادية اليوم، الخميس، مادة العلوم، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن إجمالي عدد طلاب الإعدادية بالقاهرة يبلغ 163908، من بينهم 83345 طالبا، و80563 طالبة، وذلك داخل 707 لجان، إضافة إلى 20 طالبا سيؤدون الامتحان بمستشفى 57357.



