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محافظات

رغم نوة الغطاس.. ميناء دمياط يستقبل 7 سفن

الخميس 23/يناير/2020 - 02:43 م
ميناء
ميناء
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زينب الزغبي
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء لم يتأثر بنوة الغطاس وبوغاز الميناء يعمل بمعدلاته الطبيعية ويستقبل السفن بشكل منتظم، حيث استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة. 

بينما غادر الميناء 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة. 

وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 4840 طن فوسفات و1396 طن رمل و2500 طن يوريا و3544 طن كوارتز و600 طن سلفات أمونيوم. 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2522 طن خشب و400 طن زيت و26950 طن قمح و10467 طن حديد و7929 طن ذرة.‎

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 616 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 194 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1671 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 37678 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 121813 طنا. 

وقد غادر الميناء 637 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 43340 من البضائع العامة منها 101 سيارة نقل محملة بـ 4772 طن قمح.
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