مجلس جامعة الإسكندرية يعتمد إنشاء الكلية التكنولوجية الطبية والصناعية بالجامعة

وافق مجلس جامعة الإسكندرية بجلسته المنعقدة، الخميس، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، على إنشاء الكلية التكنولوجية الطبية والصناعية.





وأوضح "الكردي"، في بيان، أن الهدف من الكلية الجديدة رفع جودة الخدمات الطبية والصناعية التي تقدم للمرضى وتقديم الرعاية الصحية في محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وتلبية الطلب المتزايد فى سوق العمل بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة.





وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الدراسة بالكلية ستكون بنظام الساعات المعتمدة، وتمنح شهادة بكالوريوس في التكنولوجيا الطبية، وتشكيل اللجان اللازمة لإتخاذ الإجراءات المطلوبة.





وفي سياق متصل، ووافق مجلس الجامعة، على تقديم مجموعة من البرامج التدريبية التحويلية المتخصصة فى المجالات الصناعية والعلوم الصحية بهدف إعداد كوادر بشرية مؤهلة واستقطاب الكفاءات وتنميتها وتحفيزها وذلك في قطاع العلوم الصحية.





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كما وافق المجلس على تغيير مسمى المجلة العلمية بكلية التجارة من مجلة " كلية التجارة للبحوث العلمية " إلى " مجلة جامعة الإسكندرية للعلوم الإدارية"، وذلك ابتداء من عدد يناير الجاري، بصورة ورقية مطبوعة وأخرى الكترونية على صفحة المجلة فى بوابة بنك المعرفة المصرى.



