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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة حلوان تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع هونغ كونغ بوليتكنك

جامعة حلوان تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع جامعة هونغ كونغ بوليتكنك
جامعة حلوان تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع جامعة هونغ كونغ بوليتكنك
أ ش أ

استقبلت جامعة حلوان، وفدًا رفيع المستوى من جامعة هونغ كونغ بوليتكنك، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الأكاديمي .

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، آليات إنشاء برامج أكاديمية مشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بالإضافة إلى التعاون في مشروعات بحثية ذات طابع دولي، بما يسهم في دعم جودة التعليم وتطوير القدرات البحثية لدى الطرفين.

وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور عماد أبو الدهب، أن هذا التعاون يأتي في إطار رؤية الجامعة لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام طلابها للحصول على تعليم بمعايير عالمية، مشيرًا إلى أن جامعة هونغ كونغ بوليتكنك تُعد من الجامعات الرائدة في آسيا في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والإدارة، والتصميم.

من جانبه، أوضح مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أن هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات التي تقوم بها جامعة حلوان لتفعيل التعاون الدولي، بما ينعكس إيجابيًا على جودة العملية التعليمية والبحثية، ويعزز من تنافسية خريجيها في سوق العمل المحلي والدولي . 

فيما أعرب وفد جامعة هونغ كونغ بوليتكنك، عن سعادته بزيارة جامعة حلوان، مشيدًا بالإمكانات الأكاديمية والبحثية التي تمتلكها، مؤكدا حرص الجامعة على بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع جامعة حلوان .

جامعة حلوان جامعة هونغ كونغ بوليتكنك البحث العلمي مجالات التعليم أعضاء هيئة التدريس

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