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رياضة

التضامن الاجتماعي: نسعى لنجاح أول دورة ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص

الخميس 23/يناير/2020 - 04:31 م
نيفين القباج
نيفين القباج
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منتصر الرفاعى
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة والدولة المصرية تسعى لنجاح أول دورة ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 23 وحتى 31 يناير الجاري.

وعبرت "القباج" عن سعادتها بالدمج المجتمعي بين الأسوياء وذوي الإعاقات الفكرية، مشيرة إلى أن الدورة موضوعة على قائمة أولوياتنا ونعمل على تعزيز الشراكة بين المجتمعات الأهلية والاجتماعية.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي تصريحاتها خلال بالمؤتمر الصحفي الخاص بكشف آخر التفاصيل والمستجدات الخاصة بالألعاب الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تقام لاولى مرة خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية، بتوجيه الشكر للراحلة ماجدة موسى أول من دعم المعاقين في مصر وكان لها دور كبير.
 
ويشارك في الدورة 800 لاعب ولاعبة يمثلون 42 دولة يتنافسون على 4 رياضات هي "كرة القدم - ألعاب القوى - كرة السلة - البوتشي".
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