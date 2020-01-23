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رياضة

تغيير في موعد لقاء منتخب مصر والجزائر في نصف نهائي افريقيا لليد.. اِعرف السبب

الخميس 23/يناير/2020 - 04:58 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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عبدالله هشام
يواجه منتخب مصر الأول لكرة اليد، نظيره المنتخب الجزائري غدا، الجمعة، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لرجال كرة اليد التي تستضيفها تونس في الفترة من 16 إلى 26 يناير الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقد أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة تغيير موعد مباراة منتخب مصر امام الجزائر لتقام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر غد الجمعة بتوقيت القاهرة بدلا من الخامسة نظرا لاحتمالية تواجد وقت اضافى لحسم نتيجة اللقاء .

وكان منتخب مصر حقق الفوز على منافسه أنجولا بنتيجة 33-26 وتصدر المجموعة، بينما خسر منتخب الجزائر أمام تونس ليحصد الأخضر المركز الثاني في المجموعة.

على جانب آخر من دور نصف النهائي البطولة الأفريقية، يواجه منتخب تونس منافسه أنجولا.

قائمة مصر فى أمم أفريقيا لكرة اليد
كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على "حراس مرمى"، ومحمد سند وأكرم يسرى وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد يحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح وعمر بكار وأحمد مؤمن وإبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد.
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