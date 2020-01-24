وزيرالتنمية المحلية أمام البرلمان لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.. الثلاثاء المقبل

قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن اللواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية من المقرر أن يحضر الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزير التنمية المحلية سيرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن وضع الطرق الداخلية المتهالكة فى عدد من المحافظات.

وكان قد رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان ، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 26 يناير الجاري.

وقبيل رفع الجلسة، وجه الدكتور علي عبد العال، تهديدا لكل وزراء الحكومة، بأن البرلمان سيستخدم كل الأدوات الرقابية وفي مقدمتها الاستجواب في حال التقصير في أداء مهام عملهم.

وأكد علي عبد العال، بعد انتهاء الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة، أن الاستجواب نجح، في مواجهة الوزيرة بكافة الملفات التي يعاني منها القطاع الصحي.

وانتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة استجواب وزيرة الصحة، بالانتقال إلى جدول الأعمال، وبذلك تنجو الدكتورة هالة زايد من سحب الثقة، وتستمر في منصبها وزيرة للصحة والسكان.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الدكتور علي عبد العال، غلق باب المناقشة في الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور، وعرض مقترح موقع من أكثر من عشر أعضاء المجلس لسحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، وفق المادة 222 من اللائحة الداخلية.

وخلال التحقق من أسماء عشر الأعضاء الموقعين على طلب سحب الثقة، تبين غياب أغلبهم عن الجلسة وبذلك يعتبر غيابهم عن الجلسة بمثابة تنازلا عن توقيعهم بسحب الثقة من وزيرة الصحة، كما أن الجلسة العامة للبرلمان استمرت أكثر من 4 ساعات في استجواب وزيرة الصحة.