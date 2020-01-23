سويسرا تواصل فعاليات منتدى دافوس.. حلف شمال الأطلسي يعلن التزامه بدعمه العسكري للعراق.. الجبير يؤكد: التدخلات الخارجية في ليبيا تزيد الطين بلة.. ووزير الخارجية اللبناني السابق يتعرض للإحراج بسبب هدية

رئيس الحكومة الإيطالي يلغي مشاركته في منتدى دافوس

من دافوس.. حلف شمال الأطلسي يلتزم بدعمه العسكري للعراق

الجبير يكشف عن حالة واحدة لعودة العلاقات بين السعودية وإيران













واصلت مدينة دافوس بسويسرا، اليوم الخميس، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة مجموعة من القادة والمسؤولين التنفيذيين، وتستمر الفعاليات حتى غدا الجمعة، ويبحث المشاركون خلالها التحديات والصعوبات، التي تواجه الاقتصاد العالمي.





وخلال اليوم، ألغى رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي مشاركته في الفعاليات للعودة إلى روما، قبل أيام من موعد انتخابات مهمة، وفق ما أعلن المنظمون.





ونقلت وكالات أنباء إيطالية عن مصادر مقربة من الحكومة أن كونتي بقي في روما بسبب "التزامات حكومية عاجلة" ويفترض أن يحضر لعقد اجتماع لمجلس الوزراء مساء اليوم الخميس واجتماعات أخرى حول ملفات طارئة.





واعتبر وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي روبرتو جوالتييري الموجود في دافوس، في حوار مع تليفزيون "سي ان بي سي" أن قرار دي مايو "لا يغيّر شيئا" لناحية الاستقرار الحكومي.





وقال جوالتييري: "أظن أن المستثمرين فهموا اليوم أن ما جرى تغيير داخل حزب ولا يؤثر على دعم الحكومة"، مضيفا: "لا يمثل ذلك أزمة سياسية، وليس له تداعيات على الحكومة ولا على الأغلبية الواسعة في البرلمان".





واستقبل الرئيس العراقى برهم صالح، في مقر إقامته بدافوس اليوم الخميس، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ.





وبحث الجانبان خلال اللقاء، القرار الأخير لمجلس النواب بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق، والتأكيد على أهمية احترام سيادة العراق وقراره المستقل، كما تم استعراض الاوضاع الأمنية وضرورة اجتثاث الإرهاب ودعم الامن والاستقرار في العراق والمنطقة.





من جهته جدد الأمين العام لحلف شمالي الاطلسي التزام بعثة حلف الناتو فى العراق بواجباتها في مجالات التدريب وتوفير الدعم العسكري الذي تحتاجه القوات المسلحة العراقية.





وشارك وزير الشئون الخارجية السعودية عادل الجبير، اليوم الخميس، في ندوة "الشرق الأوسط غير المستقر" بمنتدى دافوس.





‏‎واستعرض الجبير خلال الجلسة دور المملكة وجهودها في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وأبرز مستجدات قضايا المنطقة بعد ذلك اجاب عن أسئلة واستفسار الحضور.





وقال إن التدخلات الخارجية في ليبيا تزيد "الطين بلة"، لافتا إلى أنه من الخطر وجود تدخل خارجي بها.





وأضاف "الجبير"، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، إن المملكة العربية السعودية تعمل مع الدول العربية والدولية على استقرار ليبيا.





كما أعرب، عن قلقه جراء التدخل الإيراني في شئون العراق الداخلية.





وقال الجبير إن تدخلات إيران في شئون العراق كبيرة للغاية، مشيرا إلى التظاهرات التي اندلعت في كل من العراق ولبنان ضد تواجد إيران في كليهما.





وأكد أن العلاقات بين السعودية وإيران يمكن أن تحدث في حالة عودة إيران كدولة طبيعية، لافتا إلى أن طهران وراء صواريخ ميليشيات الحوثي التي استهدفت المملكة.





وشارك وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، في ندوة بالمنتدى العالمي الاقتصادي بدافوس، على الرغم من خروجه من الحكومة الجديدة، ما أثار تساؤلات هناك.





ووفقًا لموقع "لبنان 24"، تعرض "باسيل" لعدد من الأسئلة المحرجة والخاصة وكان من ضمنها مشاركته في دافوس، لكنه رد قائلا: "سافرت إلى دافوس على نفقتي الخاصة"، مشيرًا إلى أنه "تمت دعوته إلى هنا كوزير للخارجية".





وأوضح خلال ندوة صحفية شارك فيها: "لقد أخبرت المنظمين أنني لم أعد وزيرًا للخارجية، لكنهم أصروا على حضوري، كما أصررتم على مشاركتي في هذه الندوة".





وأضاف: "حضوري إلى دافوس كان بناء لإمكاناتي الخاصة، وهناك شائعات وأكاذيب دائمًا على هكذا مسائل لكنني اعتدت على ذلك، ولكن هذه هي الحقيقة. لم أصرف ليرة واحدة من الخزينة العامة".





وردت عليه الصحفية متساءلة: "هل هي أموال عائلية"، فأجاب باسيل: "لا.. هي هدية لي". وعلى الأثر قالت الصحفيّة: "يا ليتني أملك أصدقاء هكذا".





وهنا، تدخلت المنسقة الخاصة السابقة للأمم المتحدة في لبنان سيجريد كاج قائلة: "عندما تكون في وظيفة عامة، ممنوع أن يكون لك هكذا أصدقاء".