جريمة مرات البواب والصيدلي في عقار الفلكي.. المتهمة: اعترفت لزوجي بخيانتي وطلبت منه يسامحني.. حارس العقار: أخدت سكينة وروحت قتلته بعد ما صور مراتي.. فيديو

مرات البواب والدكتور.. علاقة محرمة وفيديو ساخن وراء قتل صيدلي الإسكندرية

زوجة المتهم: ندمت على علاقتي بالدكتور.. واعترفت لجوزي وطلبت منه يسامحني

حارس العقار المتهم بالقتل: أحضرت سكينا واصطحبتها إلي شقته وقتلته انتقاما منه













أدلى حارس عقار وزوجته بالإسكندرية باعترافات تفصيلية لاتهامهما بقتل صيدلى داخل شقته بعد قيام المجنى عليه بتصوير المتهمة فى أوضاع ساخنة أثناء علاقتهما غير الشرعية.





قال حارس العقار المتهم إنه تعرف على القتيل منذ فترة وطلب منه إحضار أحد الأشخاص لتنظيف الشقة، وقالت المتهمة إن زوجها اتفق معه على ذهابها إليه لتنظيف شقته بالشارع المشار إليه.





وأشارت الزوجة الى أنها ارتبطت بالصيدلي المجني عليه بـ علاقة غير شرعية وعاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة برضاها خلال تواجدها داخل شقته أثناء تنظيفها.





وأضافت الزوجة أنها انتابتها حالة من الندم الشديد بعد خيانة زوجها مع المجني عليه فاعترفت لزوجها وطلبت منه أن يسامحها، ولكن الأخير أحضر سكينا واصطحبها معه إلى شقة المجني عليه للانتقام منه حيث سدد له عدة طعنات بالسكين انتقاما منه.





وقال الزوج فى التحقيقات إن المجنى عليه تقابل معه منذ فترة وطلب منه توفير شخص يقوم بتنظيف شقته كل فترة فعرض عليه إحضار زوجته لمنزله وكانت تتقاضى أجرة النظافة وبعد عدة أشهر فوجئ بالزوجة تخبره بأنها وقعت فى الحرام مع الصيدلى وأن الأخير قام بتصوير فيديو رقص لها أثناء علاقتهما غير الشرعية فاستل سكينا وتوجه بصحبتها إلى شقته وعقب طرق باب الشقة وعقب فتح الأخير له واجهه بأقوال زوجته فأكد له أنه مارس معها الرذيلة فانهال عليه المتهم بالسكين حتى أنهى حياته.





تبين من التحريات أن الأهالى أبلغوا الأجهزة الأمنية بالعثور على جثة صيدلي داخل شقته بمنطقة سيدي بشر، مصابا بعدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسم وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة وجود جثة المدعو"و.م.ل" 50 عاما، صيدلي، مسجاة بأرضية الصالة وبها إصابات وطعنات بمختلف أنحاء الجسم، وتبين أنه يقيم بمفرده بعد انفصاله عن زوجته.





تم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث، حيث توصل إلى تحديد هوية مرتكبي الواقعة وهما المدعو "م.ح" 39 عاما، حارس عقار بمنطقة الفلكي، وزوجته "ز.ج" 24 عاما، والتي يوجد لها مقطع فيديو رقص ساخن على هاتف المجني عليه وتبين من تفريغ الكاميرات لحظة دخول المتهمين الى شقة الصيدلى وخروجهما منها بعد عدة دقائق.