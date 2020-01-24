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رياضة

مجدي عبدالغني: فايلر جوزيه جديد.. والزمالك الأفضل.. والمنتخب فاقد الروح.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:56 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
كشف مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن رؤيته حول مستوى أداء منتخب مصر الوطني الأول فضلا عن مستقبل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلي.

قال البلدوزر عبر ندوة صدى البلد: منتخب مصر الوطني فاقد للروح ولابد من إعادتها فى قادم الأيام بعد التعادل أمام كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون لافتا إلى أن جلابية المنتخب مش واسعة على حسام البدرى وسوء الأداء ليس فى مدرب الفراعنة الكبار إنما فى لاعبى المنتخب الأول.

تابع : لاعبو النادي الأهلي هم من صنعوا اسطورة البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق وكان مدربا ذكيا حينما طلب التعاقد مع صفقات سوبر من النادي الاسماعيلي مثل عماد النحاس وغيره لاسيما وأنه كان يعلم بالمراكز الشاغرة مشددا على أنه فى الإمكان أن يسير السويسرى رينيه فايلر مدرب الأهلي الحالي على درب جوزيه بشرط يكون امتلاكه قاعدة من اللاعبين المميزين.
 
شدد على أن فريق الزمالك أفضل كثيرا في إفريقيا من الدورى وشكله جيد وذلك يعود إلى خبراته فى أدغال القارة السمراء مشيرا إلى أن الصديق المقرب له بين صفوف القلعة البيضاء كان الراحل الغزال إبراهيم يوسف.
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