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فن

آخر رسالة نشرها الكاتب محمد حسن خليفة قبل وفاته بمعرض الكتاب

الخميس 23/يناير/2020 - 10:27 م
محمد حسن خليفة
محمد حسن خليفة
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نبيل العدوى
حرصت وزارة الثقافة المصرية والهيئة المصرية العامة للكتاب وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، على نعى الكاتب الشاب "محمد حسن خليفة"، الذي وافته المنية صباح اليوم في مستشفى القوات الجوية بعد إصابته بإغماءة أثناء تواجده في دار النشر التي أصدرت مجموعته القصصية الجديدة.

تبين أن سبب الإغماءة أزمة قلبية تم نقله على إثرها للمستشفى على الفور، ووزارة الثقافة المصرية والهيئة والمعرض تشاطر أسرة الفقيد الألم والأحزان داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أحبته وذويه بالصبر والسلوان.

وكتب محمد حسن خليفة قبل وفاته بساعات عبر صفحته على موقع فيسبوك: علقت خبر موتي على الحائط وكل صباح ومساء كنت ألقي نظرة عليه لأطمئن أن ورقة الجرنال التي كتبت فيها الخبر بخط كبير وصفحة أولى بعيدا عن الوفيات ما زالت سليمة وتستطيع أن تقاوم معي الأيام القادمة".
آخر رسالة نشرها الكاتب محمد حسن خليفة قبل وفاته بمعرض الكتاب
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