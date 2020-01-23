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الطب الوقائي: وضعنا خطة للتعامل مع فيروس كورونا وخاصة حال تطوره عالميا.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال  الدكتور علاء عيد مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إنه مع إعلان منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا، أصدرت وزيرة الصحة  تعليمات  برفع درجة الاستعداد والجاهزية وعقدت اجتماع مع كافة القطاعات المعنية لمنع دخول المرض للبلاد.

وأضاف  عيد في  مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أنه  تم وضع خطة متكاملة للتعامل مع المرض وتشمل  الإكتشاف المبكر للفيروس وتعريف الحالات، ومصر تعتبر من  أوائل الدول التي أعدت خطة للتعامل مع فيروس كورونا في حال تطور الموقف عالميا .

وتابع مساعد وزير الصحة للطب الوقائي: "تم رفع الاستعداد بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة سواء كانت البحرية والجوية والبرية ومناظرة جميع المسافرين من المناطق التي ظهر بها الفيروس والعزل الفوري لأي حالة يشتبه الإصابة بها، وتجهيز درجة أقسام العزل بمستشفيات الحميات".

وأكمل: "متابعة الموقف الوبائي العالمي وتعميم منشور على جميع المنشآت الصحية ويتضمن تعريف الحالات والإجراءات الوقائية،  ونقوم بالفرز الصحي للركاب القادمين من الصين".

ولفت علاء عيد: "في حال وجود أي من الركاب مصاب بالفيروس يتم تقييم الحالة وتحويله إلى مستشفى الحميات وتحرير كروت مراقبة صحية".

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