ولفرهامبتون ضد ليفربول.. أرنولد ملك صناعة الأهداف في الدوري الإنجليزي

أنهي فريق ليفربول الشوط الأول متقدمًا على مضيفه ولفرهامبتون بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج "، على أرضية ملعب "مولينيو".





هدف الشوط الأول الوحيد جاء مبكرًا بالتحديد في الدقيقة 7، من ركلة ركنية مررها ترنت أرنولد إلى داخل منطقة الجزاء على القائم الأول لمرمي ولفرهامبتون سددها هندرسون برأسية قوية إلى أعلى يمين مرمى باتريسيو.





وحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، رقمًا خاص بالظهير الأيمن أليكساندر أرنولد ويسيطر على أرقام صناعة الأهداف منذ بداية الموسم الماضي صناعته لـ 22 هدفًا أكثر بخمسة أهداف من أقرب ملاحقيه.



