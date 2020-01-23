آخر موعد لحجز شقق سكن مصر‎ الخميس المقبل

تغلق وزارة الإسكان الخميس المقبل، باب التقدم لسداد مقدمات حجز وحدات مشروع سكن مصر الأرضى والأخير التى أعلنت عنها وزارة الإسكان، كما حددت الأحد الموافق 9 فبراير المقبل كموعد لبدء الحجز.





‫وأوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مشيرًا إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hbd–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع فقط على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg).

‫وحول تفاصيل الوحدات المطروحة، قال وزير الإسكان: يتم طرح 3156 وحدة سكنية، بمساحات من 106 م2 : 115 م2، بمشروع "سكن مصر"، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة – القاهرة الجديدة – العبور – بدر – المنصورة الجديدة)، وتم بدء تسجيل بيانات راغبى الحجز على الموقع الإليكترونى بدءا من 2 يناير الجارى.





‫وأوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، أنه تم طرح 231 وحدة سكنية، بمساحات من 106 م2 : 115 م2، بمشروع "سكن مصر"، بـ3 مدن جديدة بالصعيد، وهى (المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر "غرب أسيوط").





مشروعا سكن مصر ودار مصر الجديدان اللذان أعلنت عنهما وزارة الإسكان لتوفير نحو 6101 شقة جديدة للشباب في 13 مدينة، كانا بمثابة بارقة أمل جديدة للشباب الراغبين في الحصول على شقق سكنية بالمدن الجديدة، ويستعرض صدى البلد طريقة وشروط حجز الشقق الجديدة بمشروعي سكن مصر ودار مصر.





الإسكان: فتح باب الحجز لـ6101 وحدة سكنية (أرضى – أخير) بمشروعى "دار مصر"و"سكن مصر" بـ13 مدينة جديدة





طريقة التقديم على شقق سكن مصر ودار مصر





1- يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه

2- التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني عبر موقع www.hbd–reservation.com





3- يوجد نظم تقسيط ميسرة وخصم للسداد الفوري





4- بدء تسجيل بيانات راغبي حجز 3156 وحدة سكنية بمساحات من 106 م2 : 115 م2، بمشروع "سكن مصر على الموقع الإليكترونى الخميس 2/1/2020 بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة – القاهرة الجديدة – العبور – بدر – المنصورة الجديدة).





5- بدء تسجيل بيانات راغبى حجز 2714 وحدة سكنية، بمساحات من 100 م2 : 150 م2، بمشروع "دار مصر"على الموقع الإليكترونى من يوم الأحد 12/1/2020 بـ8 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – بدر – السادات – 15 مايو – العبور – برج العرب الجديدة).





6- بدء تسجيل بيانات راغبى حجز 231 وحدة سكنية بمساحات من 106 م2 : 115 م2، بمشروع "سكن مصر"، بـ3 مدن جديدة بالصعيد على الموقع الإليكترونى من يوم الأحد 2/2/2020 بـ3 مدن جديدة بالصعيد، وهى (المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر "غرب أسيوط").