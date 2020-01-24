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رياضة

بعد تسجيل لاعب عمره 75 عاما.. إيهاب الكومي يهاجم اتحاد الكرة.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:30 ص
إيهاب الكومي
إيهاب الكومي
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إسماعيل محمود
هاجم الإعلامي إيهاب الكومي ، اتحاد الكرة المصري ، وذلك بعد تسجيله اللاعب عز الدين بهادر ، والذي يبلغ من العمر 75 عامًا ، ليصبح أكبر لاعب محترف في العالم.
 
وقال الكومي في برنامجه ملعب البلد والذي يذاع على قناة " صدى البلد" :" بالنسبة لتسجيل اللاعب عز الدين بهادر ، والذي يبلغ من العمر 75 عامًا، فأقول أننا بنضحك على نفسنا ، أستغرب قرار الإتحاد المصري بسرعة تسجيل اللاعب ، في نفس الوقت الذي توجد فيه بعض الأندية التي تواجه مشكلة في الحصول على البطاقات الدولية للاعبيهم ، وتقييدهم في قوائمهم.

وأضاف:" نجد في اليابان لاعب عمره 53 عامًا يشارك في المباراة بالكامل ، لكن في حالتنا فإن اللاعب يريد تسجيل نفسه حتى يشارك في دقيقة أو دقيقتين ، حتى يسجل اسمه في موسوعة الأرقام القياسية."

ويلعب بهادر مع نادي 6 أكتوبر في الدرجة الثالثة، ويمكنه أن يصبح أكبر لاعب محترف في العالم بصفة رسمية في حال مشاركته في مبارتين مع فريقه. 
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