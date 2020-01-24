أول تعليق من يورجن كلوب بعد فوز ليفربول على ولفرهامبتون وإصابة ماني

حقق فريق ليفربول فوزًا خارج أرضه على مضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج "، على أرضية ملعب "مولينيو".





وأكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في تصريحات أدلى بها لـ"BBC" البريطانية، أن السنغالي ساديو ماني يعاني من إصابة عضلية.





وتابع: " آمل ألا يكون الأمر سيئًا للغاية، تبدو إصابة عضلية لكن سنرى غدًا"





وكان ماني قد اضطر للخروج قبل نهاية الشوط الأول، في الدقيقة 31، وشارك تاكومي مينامينو بدلًا منه .





وعن فوز ليفربول على ولفرهامبتون قال : ""علمنا قبل بداية المباراة بأنها ستكون صعبة جدًا جدًا. إنهم خصم مختلف تمامًا عما نواجهه هذا الموسم."





وتحدث عن تألق هيندرسون في المباراة قال: "لقد قلت في الأسبوع الماضي بأن هيندرسون ولد في ملعب التدريبات، انه لاعب استثنائي، استخدمناه اليوم كحماية، لعب مباراة لا تصدق مرة أخرى".



