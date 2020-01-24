رئيس قصور الثقافة يدشن القوافل الثقافية بقرية ميت غراب بالدقهلية

الخدمة الثقافية اللائقة حق لكل أبناء الوطن في كل مكان.. انطلاقا من هذا المبدأ دشن د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات القوافل الثقافية للقرى الأكثر احتياجا بقرية ميت غراب بمحافظة الدقهلية يرافقه رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام الإقليم ومدير عام فرع ثقافة الدقهلية ورئيس مدينة السنبلاوين نائبا عن محافظ الدقهلية وبالتعاون مع مركز شباب ميت غراب الذي يستقبل هذه الفعاليات طوال أشهر يناير وفبراير ومارس.





بدأت الفعاليات بتفقد معرض فنون تشكيلية لأطفال القرى المحيطة بالسنبلاوين، إلى جانب ورشة فنية للأطفال، كملا تم تقديم عرض فنى لفريق كورال أطفال السنبلاوين وأغنية "فيها حاجة حلوة" وسط إعجاب وتشجيع الحاضرين، أعقب ذلك توجه الحضور لمقر الإحتفال حيث عزف السلام الجمهوري، ثم رحب رئيس إقليم شرق الدلتا بالحاضرين وشكر جهود وتعاون أهالي قرية ميت غراب والقائمين على مركز الشباب وتقديمهم كافة التسهيلات لاستضافة الفعاليات، مؤكدا على استمرار الفعاليات الخميس من كل أسبوع حتى 19 مارس المقبل بعروض متنوعة ما بين محاضرات وأمسيات شعرية وعروض وورش فنية.





أكد د. عواض فى كلمته على أنه حق وواجب علينا إيصال الخدمة الثقافية لمستحقيها، ودعى الجميع للحضور والمشاركة في الفعاليات وشكر تعاون قيادات وأهالي ميت غراب لإقامة هذه الفعاليات المتميزة.





أعقب ذلك تقديم درع فرقة الفلاحين لرئيس الهيئة وللكاتب يسري حسان، وتقديم مجموعة من الدروع لفناني الفرقة وقيادات مركز شباب ميت غراب، ووسط حضور جماهيري غفير ملأ جنبات الخيمة بدأ العرض المسرحي "مآذن المحروسة" لفرقة فلاحين المنصورة، إخراج أحمد عبد الجليل، تأليف أبو العلا السلاموني، أشعار يسري حسان، ألحان علاء غنيم، استعراضات أيمن علي، ديكور وملابس محمد غانم، بطولة مخلص صالح، كريم سرور، علي المنشاوي، أحمد يوسف، فاطمة مصطفى، ياسمين سعد، اميرة طه، مصطفى فتحي وباقة من الفنانين الشباب.





تدور أحداث العرض في فترة الحملة الفرنسية على مصر وكيفية تصدي الأزهر لها وتتعاون الفن مع الأزهر للتصدي للعدوان وحث الشعب على الثورة، ويؤكد العمل على أن الفن والدين لا يتعارضان وكلاهما له دور كبير في إيقاظ الشعب المصري إبان الحملة الفرنسية من خلال مجموعة من الألاعيب الفنية لشحذ الهمم وتشجيع الشعب على الثورة ضد نابليون وعدم السماح له باستغلال الأزهر لإضفاء شرعية على إحتلاله لمصر.



