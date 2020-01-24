الصين تسجل 25 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد

أعلن التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الجمعة، تسجيل 25 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد.





وأصيب حتى الآن نحو 600 شخص بالفيروس، بينما توفي بسببه 17 شخصا مما دفع مدينة ووهان لقطع المواصلات بينها وبين المدن الأخرى.





ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".



