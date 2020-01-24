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أخبار العالم

الصين تسجل 25 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:39 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الجمعة، تسجيل 25 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد. 

وأصيب حتى الآن نحو 600 شخص بالفيروس، بينما توفي بسببه 17 شخصا مما دفع مدينة ووهان لقطع المواصلات بينها وبين المدن الأخرى.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة". 

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.
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