شهادة تقدير | تكريم ڤرناس حفظي الصحفية بـ صدى البلد في ندوة آداب عين شمس
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
زيلينسكي يطالب الاتحاد الأوروبي بجدول زمني واضح لضم أوكرانيا
رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
في ذكرى وفاة سيد مكاوي.. محطات شيخ الملحنين وصوت التراث المصري الذي لا يغيب

منار عبد العظيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار الكبير سيد مكاوي، أحد أعمدة الموسيقى العربية، الذي رحل عن عالمنا في 21 أبريل 1997، بعد رحلة فنية استثنائية جعلته واحدًا من أبرز رموز التلحين والغناء في مصر والعالم العربي وفقاً لما نقلته قناة الأولي.

 نشأة شعبية صنعت فنانًا مختلفًا

وُلد سيد مكاوي في 8 مايو 1928 بحي السيدة زينب بالقاهرة، داخل أسرة بسيطة، وأصيب بفقدان البصر منذ طفولته، إلا أن ذلك لم يمنعه من أن يشق طريقه نحو عالم الفن، حيث حفظ القرآن الكريم وتأثر بالإنشاد الديني والموشحات.

 من الإنشاد إلى عالم التلحين

بدأ مشواره كمطرب في الإذاعة المصرية، ثم اتجه إلى التلحين، ليضع بصمته الخاصة التي جمعت بين البساطة والعمق، ويصبح أحد أهم الملحنين في تاريخ الموسيقى العربية.

تعاون مع عمالقة الغناء

قدّم ألحانًا خالدة لكبار نجوم الطرب في مصر والعالم العربي، من بينهم أم كلثوم، شادية، ليلى مراد، وردة، نجاة الصغيرة، وصباح، ليصبح اسمه مرتبطًا بأهم محطات الغناء العربي.

 “الرباعيات”.. فلسفة في قالب موسيقي

يُعد عمل “رباعيات صلاح جاهين” من أبرز إنجازاته، حيث قدّم رؤية فلسفية للحياة بأسلوب بسيط وعميق، وما زال يُعد من العلامات الفارقة في تاريخ الغناء المصري.

“المسحراتي”.. بصمة لا تُنسى

أبدع سيد مكاوي في تقديم شخصية “المسحراتي” برؤية جديدة، مستخدمًا الطبلة فقط، بالتعاون مع الشاعر فؤاد حداد، ليصنع واحدة من أشهر التجارب الرمضانية في الإذاعة المصرية.

 المسرح الغنائي والأعمال الخالدة

ساهم في تطوير المسرح الغنائي من خلال أعمال بارزة مثل “الليلة الكبيرة” و“الحرافيش”، التي ما زالت حاضرة في الذاكرة الفنية حتى اليوم.

رحل سيد مكاوي في 21 أبريل 1997، لكنه ترك إرثًا فنيًا خالدًا، جعله أحد أهم من حافظوا على الهوية الموسيقية المصرية وطوروا شكلها بروح شعبية أصيلة.

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

مسؤول إيراني: سندرس حضور محادثات باكستان إذا غيرت أمريكا نهجها

تميم بن حمد

أمير قطر ورئيس لبنان يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

جانب من اللقاء

سفير الإمارات في القاهرة يشيد بفاروق حسني: رمز ثقافي أسهم في تشكيل الوعي الجمالي العربي

بالصور

طريقة عمل فطائر البومب .. بمكونات بسيطة وطعم خرافي

طريقة عمل فطائر البومب
طريقة عمل فطائر البومب
طريقة عمل فطائر البومب

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

