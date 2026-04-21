في غرفة منعزلة.. أميرة سيد مكاوي تكشف أبرز إبداعات “شيخ الملحنين”

تحدثت أميرة سيد مكاوي عن كواليس عمل والدها، الموسيقار سيد مكاوي، موضحة أنه كان يمتلك غرفة خاصة في منزله ينعزل فيها لتلحين أعماله فور أن تأتيه الفكرة.

وأشارت خلال لقاء لها لبرنامج واحد من الناس"، عبر فضائية “الحياة” إلى إعجابها بعدد من أبرز أعماله، منها من نور الخيال وصنع الأجيال، وأغنية الأرض بتتكلم عربي، إلى جانب رباعيات صلاح جاهين التي قدمها بصوته.

وأضافت أن علاقته كانت قوية بالشاعرين صلاح جاهين وفؤاد حداد، حيث تميز بحسن اختيار الكلمات وتقديم ألحان بسيطة وقريبة من الجمهور، كما ساهم في ألحان أعمال مسرحية مثل مدرسة المشاغبين.

ولفتت إلى أن من أبرز محطاته برنامج المسحراتي الذي قدمه مع فؤاد حداد، بينما أشار الإعلامي عمرو الليثي إلى وجود “دوبلير” في بعض مشاهده، في حين وصفه الناقد محمد شوقي بأنه عمل فني خالد في ذاكرة الأجيال.