تشكيكا في وطنيته.. غضب كبير في السعودية ضد زوج مذيعة قناة العربية

تغريدات الماضي قد تترك أثرًا شنيعًا في الحاضر إذا تم التفتيش عنها، وهذا بالفعل ما تعرض له زوج مذيعة قناة العربية «سارة دندراوي»، بعد إعادة تداول تغريدات قديمة يسيء فيها للسعودية.

أثارت تغريدات مضى عليها 10 سنوات لزوج مقدمة برنامج «تفاعلكم» على شاشة العربية ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد التفتيش عن تغريداته القديمة وإعادة نشرها.

وطالب العديد من المستخدمين بضرورة إحالته إلى الهيئات المختصة لمحاكمته ثم ترحيله إلى خارج السعودية، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل.

فعلى صعيد آخر دافع عدد من المستخدمين عن «عبدالرحمن مظهر» قائلين بأن الموضوع لا يستحق كل هذه الضجة على آراء ووجهات نظر قديمة.

لكن البعض الآخر شكك في وطنيته بسبب آرائه المسيئة عن السعودية، وهو الأمر الذي مر عليه 10 سنوات.